Pas mbledhjes së zhvilluar këtë të mërkurë, ku nuk munguan diskutimet, kryesia e Partisë Demokratike ka miratuar unanimisht ndryshimet në statut.
Burime për A2 CNN bëjnë me dije se ndryshimet statutore kanë marrë dakordësinë e plotë të Kryesisë, ndërsa është miratuar edhe lista e propozuar nga kryetari i PD-së, Sali Berisha, për emrat e rinj të Këshillit Kombëtar.
Megjithatë, publikimi zyrtar i listës është shtyrë për ditën e nesërme.
Sipas burimeve të gazetarit Anesti Barjamemaj, vendimi është marrë për shkak se pritet të ketë ndryshime në disa prej emrave të propozuar, përpara se lista të bëhet publike.
Mbledhja e Kryesisë vjen në një moment të rëndësishëm për demokratët, pas procesit për rizgjedhjen e kryetarit dhe debatit të brendshëm për reformimin e strukturave të partisë.
Leave a Reply