Kryesia e Partisë Demokratike ka miratuar listat e kandidatëve për t’u bërë deputet e për t’u futur në Primaret 2025.
Siç njofton PD, deri më tani janë regjistruar gjithsej 468 kandidatë të propozuar dhe vetëpropozuar, nga të cilët 289 kanë dorëzuar dokumentacionin përkatës.
Në këtë garë, 89 kandidatë janë gra (31%), ndërsa 47 i përkasin grupmoshës së të rinjve (16%).
Me propozim të Kryetarit të PDSH, Sali Berisha, duke konsideruar se afati i dorëzimit të dokumentacionit për pjesëmarrje në procesin e Primareve ishte i shkurtër, dhe kjo mund të ketë shkaktuar vështirësi kryesisht për kandidatët që kanë shprehur interes nga diaspora, Kryesia vendosi që vetëm për kandidatët që kanë shprehur interesin por kanë qenë në pamundësi për të plotësuar dhe dorëzuar dokumentacionin përkatës, ky afat të shtyhet deri ditën e shtunë, datë 22 shkurt 2025 ora 24:00.
LISTA ME EMRAT E KANDIDATËVE PËR TË HYRË NË PRIMARE
|Nr
|Qarku
|Emër
|Atësia
|Mbiemër
|1
|Berat
|Avenir
|Pellumb
|Berberi
|2
|Berat
|Erion
|Roland
|Dasho
|3
|Berat
|Ervis
|Arsen
|Azizolli
|4
|Berat
|Fatmira
|Shefit
|Kola
|5
|Berat
|Ledion
|Fatos
|Mara
|6
|Berat
|Monika
|Asqeri
|Qosja
|7
|Berat
|Oltion
|Ali
|Merdari
|8
|Berat
|Shaqo
|Kasëm
|Merkaj
|9
|Berat
|Zija
|Fuat
|Ismaili
|Nr
|Qarku
|Emër
|Atësia
|Mbiemër
|1
|Diber
|Alketa
|Sefer
|Agolli
|2
|Diber
|Arsen
|Fadil
|Begu
|3
|Diber
|Basir
|Rexhep
|Çollaku
|4
|Diber
|Denisa
|Nazmi
|Vata
|5
|Diber
|Femi
|Mustafa
|Hoxha
|6
|Diber
|Ferzileta
|Halit
|Gjika
|7
|Diber
|Hamza
|Shaqir
|Leshi
|8
|Diber
|Ilir
|Fais
|Krosi
|9
|Diber
|Ismail
|Fiqiri
|Uka
|10
|Diber
|Kreshnik
|Shaban
|Çollaku
|11
|Diber
|Përparim
|Islam
|Spahiu
|12
|Diber
|Shaqir
|Mislaf
|Manjani
|Nr
|Qarku
|Emër
|Atësia
|Mbiemër
|1
|Durres
|Adhurim
|Faik
|Caca
|2
|Durres
|Agim
|Ismail
|Kodra
|3
|Durres
|Andi
|Hamit
|Gjoka
|4
|Durres
|Andia
|Sulejman
|Ulliri
|5
|Durres
|Arian
|Besnik
|Dedej
|6
|Durres
|Armand
|Bedri
|Dervishi
|7
|Durres
|Astrit
|Qazim
|Xhaferi
|8
|Durres
|Aulon
|Ylli
|Kalaja
|9
|Durres
|Bernard
|Irfan
|Balla
|10
|Durres
|Bislim
|Selim
|Ahmetaj
|11
|Durres
|Dritan
|Refat
|Sallaku
|12
|Durres
|Dritan
|Eqerem
|Burgia
|13
|Durres
|Edlira
|Tahir
|Shemsi
|14
|Durres
|Emri
|Haxhi
|Vata
|15
|Durres
|Endri
|Hamdi
|Pasha
|16
|Durres
|Enri
|Petrit
|Ceno
|17
|Durres
|Ermal
|Shpetim
|Varaku
|18
|Durres
|Ermir
|Shkëlqim
|Frangu
|19
|Durres
|Fatbardha
|Mirbon
|Kadiu
|20
|Durres
|Floriana
|Sofokli
|Garo
|21
|Durres
|Gëzim
|Hasan
|Keqi
|22
|Durres
|Igli
|Latif
|Cara
|23
|Durres
|Ilirjana
|Hysni
|Kuçana
|24
|Durres
|Islam
|Bedri
|Murati
|25
|Durres
|Jola
|Muço
|Hysaj
|26
|Durres
|Luan
|Haki
|Hoti
|27
|Durres
|Luan
|Murat
|Hallulli
|28
|Durres
|Manjola
|Ramiz
|Luku
|29
|Durres
|Mereme
|Osman
|Sela
|30
|Durres
|Morena
|Sulejman
|Boja
|31
|Durres
|Nasild
|Islam
|Alikaj
|32
|Durres
|Ndrec
|Nikoll
|Pjetri
|33
|Durres
|Osman
|Halit
|Stafa
|34
|Durres
|Sabah
|Ram
|Jemishta
|35
|Durres
|Selman
|Mustafa
|Tema
|36
|Durres
|Shyqyri
|Baki
|Myrtollari
|37
|Durres
|Silvja
|Xhemal
|Gjepali
|38
|Durres
|Skender
|Ramazan
|Dika
|39
|Durres
|Viola
|Isuf
|Kapidani
|Nr
|Qarku
|Emër
|Atësia
|Mbiemër
|1
|Elbasan
|Alesia
|Besnik
|Balliu
|2
|Elbasan
|Alis
|Blerim
|Narazani
|3
|Elbasan
|Arben
|Mentor
|Elezi
|4
|Elbasan
|Armonela
|Sinan
|Marku
|5
|Elbasan
|Aurel
|Nedai
|Bylykbashi
|6
|Elbasan
|Blendi
|Ferdinand
|Himçi
|7
|Elbasan
|Dashnor
|Riza
|Sula
|8
|Elbasan
|Doris
|Andi
|Madhi
|9
|Elbasan
|Dritan
|Flamur
|Cani
|10
|Elbasan
|Elior
|Flamur
|Vila
|11
|Elbasan
|Gani
|Shyqyr
|Cani
|12
|Elbasan
|Ilirjan
|Ramadan
|Alliu
|13
|Elbasan
|Klodiana
|Ilir
|Capja
|14
|Elbasan
|Lefter
|Lush
|Geshtenja
|15
|Elbasan
|Lumturi
|Mehmet
|Hasa
|16
|Elbasan
|Mustafa
|Zylyf
|Pashja
|17
|Elbasan
|Qani
|Rexhep
|Xhafa
|18
|Elbasan
|Redjona
|Eqerem
|Mesiti
|19
|Elbasan
|Renato
|Bukurosh
|Kumrija
|20
|Elbasan
|Silvana
|Thoma
|Hastopalli
|21
|Elbasan
|Zeqir
|Hysen
|Hoxha
|22
|Elbasan
|Zheni
|Stefan
|Gjergji
|Nr
|Qarku
|Emër
|Atësia
|Mbiemër
|1
|Fier
|Alkida
|Gani
|Mehmeti
|2
|Fier
|Altin
|Zeqir
|Maloku
|3
|Fier
|Arben
|Bilo
|Hoxhaj
|4
|Fier
|Eduart
|Shyqyri
|Sharka
|5
|Fier
|Elizabeta
|Agim
|Rredhi
|6
|Fier
|Fation
|Jani
|Semanjaku
|7
|Fier
|Gentian
|Sali
|Çela
|8
|Fier
|Gentian
|Hasan
|Koci
|9
|Fier
|Ilda
|Thoma
|Dhori
|10
|Fier
|Julian
|Nezir
|Hoxhaj
|11
|Fier
|Luan
|Ramadan
|Baçi
|12
|Fier
|Luljeta
|Kadri
|Sejko
|13
|Fier
|Mustaf
|Met
|Gashi
|14
|Fier
|Pelivan
|Hamet
|Bufi
|15
|Fier
|Saimir
|Sadik
|Korreshi
|16
|Fier
|Samena
|Gezim
|Malenaj
|17
|Fier
|Sevin
|Kujtim
|Serjani
|18
|Fier
|Silva
|Bujar
|Hasaj
|19
|Fier
|Taulant
|Fadil
|Aliaj
|20
|Fier
|Vladimir
|Sabri
|Kajolli
|Nr
|Qarku
|Emër
|Atësia
|Mbiemër
|1
|Gjirokaster
|Alma
|Islam
|Kore Buci
|2
|Gjirokaster
|Anila
|Selfo
|Cacaj
|3
|Gjirokaster
|Arben
|Petrit
|Ristani
|4
|Gjirokaster
|Armando
|Nesim
|Rabaj
|5
|Gjirokaster
|Bajram
|Faik
|Hysa
|6
|Gjirokaster
|Dituri
|Muharrem
|Koçiu
|7
|Gjirokaster
|Mariklent
|Abedin
|Dervishi
|8
|Gjirokaster
|Ndriçim
|Maliq
|Seferi
|9
|Gjirokaster
|Xhaferr
|Hasim
|Meca
|10
|Gjirokaster
|Zenjel
|Lavderim
|Kola
|Nr
|Qarku
|Emër
|Atësia
|Mbiemër
|1
|Korce
|Albana
|Vladimir
|Prifti
|2
|Korce
|Alfred
|Përparim
|Gega
|3
|Korce
|Andrea
|Nesti
|Mano
|4
|Korce
|Arbër
|Myzafer
|Male
|5
|Korce
|Bledion
|Tomor
|Nallbati
|6
|Korce
|Brunilda
|Minella
|Prifti
|7
|Korce
|Edmond
|Shyqyri
|Spaho
|8
|Korce
|Eleina
|Theodhoraq
|Qirici
|9
|Korce
|Elsuida
|Alfred
|Vila
|10
|Korce
|Fidel
|Artur
|Kreka
|11
|Korce
|Genti
|Shaqir
|Cela
|12
|Korce
|Kristiano
|Aurel
|Koçibelli
|13
|Korce
|Kujtim
|Refik
|Hoxha
|14
|Korce
|Ledina
|Bardhyl
|Alolli
|15
|Korce
|Lorenc
|Sherif
|Begaj
|16
|Korce
|Lulezim
|Agron
|Rakipi
|17
|Korce
|Sorina
|Vangjush
|Koti
|18
|Korce
|Xhuljan
|Besnik
|Guce
|19
|Korce
|Yllson
|Arefi
|Ibrahimllari
|Nr
|Qarku
|Emër
|Atësia
|Mbiemër
|1
|Kukes
|Anita
|Gëzim
|Doçi
|2
|Kukes
|Arsi
|Jonuz
|Margjeka
|3
|Kukes
|Astrit
|Mehmet
|Margjeka
|4
|Kukes
|Bashkim
|Mustaf
|Gjoka
|5
|Kukes
|Fasli
|Fahir
|Gërmizi
|6
|Kukes
|Feride
|Rexhep
|Rrahmanaj
|7
|Kukes
|Gëzim
|Beqir
|Shehu
|8
|Kukes
|Isuf
|Cela
|9
|Kukes
|Shkëlqim
|Bajram
|Shehu
|10
|Kukes
|Shkëlzen
|Arif
|Ibra
|Nr
|Qarku
|Emër
|Atësia
|Mbiemër
|1
|Lezhe
|Aleksandër
|Gjok
|Lala
|2
|Lezhe
|Ded
|Ndue
|Doda
|3
|Lezhe
|Donika
|Ded
|Haxhia
|4
|Lezhe
|Elda
|Artan
|Hoti
|5
|Lezhe
|Gjin
|Gjon
|Gjoni
|6
|Lezhe
|Gjok
|Mark
|Vuksani
|7
|Lezhe
|Kastriot
|Pren
|Piroli
|8
|Lezhe
|Lindita
|Ilir
|Metaliaj
|9
|Lezhe
|Lindita
|Françesk
|Toma
|10
|Lezhe
|Luigj
|Dod
|Isufi
|11
|Lezhe
|Mariglend
|Sherif
|Doçi
|12
|Lezhe
|Marjan
|Bib
|Tuçi
|13
|Lezhe
|Marjana
|Sander
|Brunga
|14
|Lezhe
|Mark
|Tonin
|Gjoka
|15
|Lezhe
|Martin
|Ded
|Biba
|16
|Lezhe
|Ndre
|Pjetër
|Molla
|17
|Lezhe
|Ndue
|Pjetër
|Bitraj
|18
|Lezhe
|Odise
|Tonin
|Kolthi
|19
|Lezhe
|Rudina
|Marash
|Gjoka
|20
|Lezhe
|Sander
|Pjeter
|Kovaçi
|Nr
|Qarku
|Emër
|Atësia
|Mbiemër
|1
|Shkoder
|Aleksandër
|Gasper
|Kaçi
|2
|Shkoder
|Alfred
|Dedë
|Pllumbi
|3
|Shkoder
|Alfred
|Gjergj
|Thekna
|4
|Shkoder
|Arben
|Ismajl
|Lushaj
|5
|Shkoder
|Arben
|Xhavit
|Maliqi
|6
|Shkoder
|Arjan
|Sadik
|Peraj
|7
|Shkoder
|Bardh
|Ali
|Spahia
|8
|Shkoder
|Eliona
|Vat
|Shkrela
|9
|Shkoder
|Gentian
|Simon
|Ndoj
|10
|Shkoder
|Glorja
|Andreja
|Shllaku
|11
|Shkoder
|Greta
|Zef
|Bardeli
|12
|Shkoder
|Ilirjana
|Flamur
|Agolli
|13
|Shkoder
|Imeldi
|Besnik
|Sokoli
|14
|Shkoder
|Irena
|Lodovik
|Shala
|15
|Shkoder
|Izmira
|Niazi
|Rusi (Ulqinaku)
|16
|Shkoder
|Jesmina
|Bajram
|Pikalaci
|17
|Shkoder
|Kolë
|Gjergj
|Beka (livadhi)
|18
|Shkoder
|Kristian
|Nadin
|Preçetaj
|19
|Shkoder
|Ledinë
|Shevqet
|Mandija
|20
|Shkoder
|Lodovik
|Stak
|Hasani
|21
|Shkoder
|Lorenc
|Karlo
|Luka
|22
|Shkoder
|Mimoza
|Xhelal
|Rexhvelaj
|23
|Shkoder
|Ndoc
|Dedë
|Ashta
|24
|Shkoder
|Ramadan
|Rexhep
|Likaj
|25
|Shkoder
|Senada
|Kujtim
|Mehmeti
|26
|Shkoder
|Ted
|Ilir
|Kopliku
|27
|Shkoder
|Vildane
|Xhemshit
|Gushta (Kazazi)
|Nr
|Qarku
|Emër
|Atësia
|Mbiemër
|1
|Vlore
|Afrovita
|Anesti
|Dhimojani
|2
|Vlore
|Alta
|Abdul
|Haluci
|3
|Vlore
|Atird
|Nuri
|Hoxha
|4
|Vlore
|Dashamir
|Mehmet
|Tahiri
|5
|Vlore
|Ina
|Kadri
|Zhupa
|6
|Vlore
|Liljana
|Abedin
|Emazi (Billa)
|7
|Vlore
|Manjola
|Kastriot
|Nikollo
|8
|Vlore
|Nada
|Spiro
|Daullja
|9
|Vlore
|Nikola
|Josif
|Kedhi
|10
|Vlore
|Pirro
|Tasim
|Ahmetaj
|11
|Vlore
|Mario
|Haris
|Runa
|12
|Vlore
|Vladimir
|Demir
|Rizvani
|Nr
|Qarku
|Emër
|Atësia
|Mbiemër
|1
|Tirane
|Adriana
|Muharrem
|Kalaja
|2
|Tirane
|Adriana
|Apostol
|Tolka
|3
|Tirane
|Akil
|Kujtim
|Kraja
|4
|Tirane
|Albana
|Bedri
|Kepi
|5
|Tirane
|Albana
|Dilaver
|Xhika
|6
|Tirane
|Aleksandër
|Hysen
|Biberaj
|7
|Tirane
|Amanda
|Bexhet
|Beqiri
|8
|Tirane
|Amarildo
|Gëzim
|Veizi
|9
|Tirane
|Andi
|Besnik
|Mustafaj
|10
|Tirane
|Aqif
|Mahmut
|Xhafa
|11
|Tirane
|Ardian
|Daut
|Elezi
|12
|Tirane
|Arianit
|Harun
|Iliazi
|13
|Tirane
|Arjan
|Xhavit
|Hoxha
|14
|Tirane
|Arnold
|Agron
|Kariqi
|15
|Tirane
|Arsen
|Kujtim
|Valisi
|16
|Tirane
|Artan
|Skënder
|Pogoni
|17
|Tirane
|Asllan
|Shaban
|Dogjani
|18
|Tirane
|Astrit
|Qazim
|Memia
|19
|Tirane
|Avenir
|Hasan
|Peka
|20
|Tirane
|Besim
|Mexhid
|Kuka
|21
|Tirane
|Bledi
|Adem
|Kasmi
|22
|Tirane
|Daniel
|Mitre
|Nikolla
|23
|Tirane
|Dedë
|Lin
|Mëhilli
|24
|Tirane
|Dhurata
|Bajram
|Çupi
|25
|Tirane
|Diana
|Ilmi
|Begaj
|26
|Tirane
|Dorjan
|Xhezaik
|Teliti
|27
|Tirane
|Edit
|Zefir
|Harxhi
|28
|Tirane
|Elida
|Myslim
|Saraci
|29
|Tirane
|Enkelejda
|Bujar
|Sallaku
|30
|Tirane
|Eqerem
|Ymer
|Deliu
|31
|Tirane
|Erald
|Thoma
|Shulla
|32
|Tirane
|Erges
|Luan
|Eskiu
|33
|Tirane
|Eris
|Petrit
|Xhihani
|34
|Tirane
|Ervin
|Riza
|Minarolli
|35
|Tirane
|Ethem
|Zyber
|Aga
|36
|Tirane
|Fadil
|Muharrem
|Gradica
|37
|Tirane
|Faslli
|Isuf
|Goga
|38
|Tirane
|Fjoralba
|Hysni
|Dizdari
|39
|Tirane
|Franc
|Kastriot
|Kaloshi
|40
|Tirane
|Gentian
|Fiqiret
|Kaprata
|41
|Tirane
|Gjok
|Lekë
|Buna
|42
|Tirane
|Grigels
|Fatos
|Muçollari
|43
|Tirane
|Hasan
|Adem
|Cani
|44
|Tirane
|Helona
|Tomor
|Shtylla
|45
|Tirane
|Hysen
|Qazim
|Kadiu
|46
|Tirane
|Hysen
|Reshit
|Muceku
|47
|Tirane
|Ibrahim
|Emin
|Morina
|48
|Tirane
|Ilda
|Safet
|Zhulali
|49
|Tirane
|Ilir
|Mehdi
|Alimehmeti
|50
|Tirane
|Ilir
|Halit
|Stojku
|51
|Tirane
|Jak
|Gjon
|Ndokaj
|52
|Tirane
|Jonathan
|Akil
|Pano
|53
|Tirane
|Jorida
|Hasan
|Tabaku
|54
|Tirane
|Keda
|Mirvjen
|Kaceli
|55
|Tirane
|Klevis
|Fari
|Balliu
|56
|Tirane
|Klodian
|Gëzim
|Gjinaj
|57
|Tirane
|Ledia
|Sulejman
|Sula
|58
|Tirane
|Leonard
|Shefqet
|Seferi
|59
|Tirane
|Lili
|Kapllan
|Sula
|60
|Tirane
|Lisandër
|Ramiz
|Hoxha
|61
|Tirane
|Lorenca
|Shkëlqim
|Hoxha
|62
|Tirane
|Mimoza
|Man
|Hajdarmataj
|63
|Tirane
|Mirela
|Fatmir
|Tabaku
|64
|Tirane
|Myslim
|Nazif
|Murrizi
|65
|Tirane
|Nehat
|Qerim
|Collaku
|66
|Tirane
|Olgert
|Baftjar
|Mustafaj
|67
|Tirane
|Olsi
|Gëzim
|Karapici
|68
|Tirane
|Oriela
|Luftar
|Nebiaj
|69
|Tirane
|Pëllumb
|Ibrahim
|Brusha
|70
|Tirane
|Perparim
|Xhavit
|Caca
|71
|Tirane
|Petrit
|Selim
|Gjorgji
|72
|Tirane
|Pranvera
|Korab
|Kurpalaj
|73
|Tirane
|Redjon
|Lazer
|Zefi
|74
|Tirane
|Resul
|Musa
|Domi
|75
|Tirane
|Rezarta
|Skënder
|Shehi
|76
|Tirane
|Rudin
|Durim
|Hylviu
|77
|Tirane
|Salvador
|Pretash
|Kaçaj
|78
|Tirane
|Suina
|Myftar
|Asllanaj
|79
|Tirane
|Xhelil
|Dalip
|Koleci
|80
|Tirane
|Ylli
|Fadil
|Subashi
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