Në nisje të fjalës së tij, në Asamblenë e PS, në Tirana Kryeministri Edi Rama u ndal te çështja e Tiranës dhe kryebashkiakut Erion Veliaj. Ai tha se
Prej dy vitesh Tiranë është “me kokë të prerë”.
“Kryeqyteti i Shqipërisë dy vite me kokë të prerë, kjo është e pashoq. Por nuk ishte në dorën tonë ta ndalnim apo ta zhbëjmë, pavarësisht se haraçin e pamerituar e paguajnë qytetarët e Tiranës. Në dorën tonë është tu tregojmë qytetarëve se si do ta rifitojmë kohën që humbi Tirana në këto dy vite. Si do ta mbyllim plagën e rindërtimit në Kombinat dhe kudo gjetke. Si do ta adresojmë nevojën për më shumë shkolla në Një Tiranë që rritet pa pushim”, tha Rama.
Leave a Reply