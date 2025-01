Kryeprokurori i Gjykatës Penale Ndërkombëtare (ICC) Karim Khan ka mbrojtur lëshimin e urdhrave të arrestit për kryeministrin dhe ish-shefin e mbrojtjes të Izraelit, duke shtuar se vendi nuk arriti të hetonte vetë akuzat për krime lufte.

Duke folur në një intervistë të enjten me agjencinë e lajmeve Reuters, tha se IÇ nuk kishte parë “ndonjë përpjekje të vërtetë” nga Izraeli për të ndërmarrë “veprim që do të përmbushte jurisprudencën e vendosur”, duke shtuar se ai shpresonte se situata do të ndryshonte.

Nëntorin e kaluar u lëshuan urdhra arresti për Benjamin Netanjahun dhe Yoav Gallant për krime të dyshuara lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës së Izraelit në Gaza.

Khan tha se Izraeli mund të tregojë ende gatishmërinë e tij për të hetuar, edhe pas lëshimit të urdhër-arresteve.

Kjo duket e pamundur pasi Izraeli ka refuzuar juridiksionin e ICC-së me bazë në Hagë, duke mohuar krimet e luftës pavarësisht dështimit të tij të dukshëm për të hetuar pretendimet. Shtetet e Bashkuara, aleati kryesor i Izraelit, gjithashtu nuk janë anëtare të ICC. Javën e kaluar, Kongresi Amerikan votoi për të sanksionuar gjykatën në shenjë proteste kundër urdhër-arresteve, një lëvizje që Khan e përshkroi si “të padëshiruar dhe të padëshiruar”.

Khan tha se Izraeli kishte ekspertizë shumë të mirë ligjore, por nuk kishte përdorur gjyqtarët, prokurorët dhe instrumentet e tij ligjore “për të shqyrtuar siç duhet akuzat që kemi parë në territoret e pushtuara palestineze”.

Komentet e Khan erdhën një ditë pasi Izraeli dhe Hamasi arritën një marrëveshje armëpushimi në Gazë pas më shumë se 460 ditësh lufte.