Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Fortlumturia e Tij Joani, ndodhet në Imbros, me rastin e festimeve për 65-vjetorin e hirotonisjes në gradën klerikale të Patriarkut Ekumenik, Tërëshenjtërisë së Tij Bartholomeut.
Në ceremonitë e zhvilluara me këtë rast merr pjesë edhe Patriarku i Aleksandrisë dhe i Gjithë Afrikës, Fortlumturia e Tij Theodori II.
Sipas njoftimit, më 13 gusht, tre primatët ortodoksë do të bashkëmeshojnë në Imbros, ishulli ku ka lindur Patriarku Ekumenik Bartholomeu.
Pjesëmarrja e tre krerëve të rëndësishëm të Kishave Ortodokse në këtë kremtim i jep një rëndësi të veçantë përvjetorit të Patriarkut Bartholomeu, i cili shënon 65-vjetorin e hirotonisjes së tij në gradën klerikale.
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