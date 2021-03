Nga Mero Baze

Pas lajmeve se Bujar Leskaj dhe kryesia e PD në Vlorë kanë kërcënuar me dorëheqje, për shkak të listës së Lulzim Bashës, Partia Demokratike në qendër bëri një deklaratë në emër të Bujar Leskajt, ku thotë që ai është në krye të punës dhe lajmet për dorëheqje janë sajime të Edi Ramës.

Është e kuptueshme që reagimet për listat të shoqërojnë shumë degë të partive në rrethe dhe nuk është ndonjë suprizë. Por rasti i Vlorës është shumë ilustrues për atë se kush po e menaxhon krizën e listave të Bashës dhe si e menaxhon.

Lajmi i sigurtë është që Bujar Leskaj ka kërcënuar me dorëheqje. Po ashtu dhe kreu lokal i PD në Vlorë, Deromemaj.

Tani pas tre ditësh, Bujar Leskaj ende nuk ka një deklaratë të tij se çfarë ka ndodhur dhe ka fikur telefonin.

I vetmi që ka folur me të është Sali Berisha, dhe ai përmes telefonit të ish- badigardit të tij Agron Kuliçi, i cili duke qenë njeri i afërt me Leskajn, shkoi aty për të zgjidhur krizën.

Është e kuptueshme që Leskaj i ka premtuar Berishës se do tërhiqet nga dorëheqja dhe do vazhdojë punën, por ai nuk ka marrë tashmë përgjegjësinë për rezultatin me listën që i ka ofruar Basha.

Deri më tani nuk kemi ende asnjë deklaratë konfirmuese të Leskajt apo Deromemaj, përveç një deklarate nga selia qëndrore e PD. Me shumë gjasa e pres një të tillë pas këtij shkrimi.

Ky është një problem i brendshëm i PD dhe nuk ja vlen të merresh, nëse Edi Rama nuk do ta përdorte këtë rast, për të sulmuar Leskajn dhe për ta denigruar atë pikërisht në këto moment.

Ndërhyrja e Ramës duket shumë tinzare, pasi ai duke sulmuar Leskajn dhe duke e dengiruar atë, synon njësoj si Berisha, ta mbajë atë në lojë dhe të udhëheqë një listë që nuk e do.

Kjo ja bën PS-së më të lehtë betejën në Vlorë, përballë një dorëheqjeje të mundshme të Leskajt dhe një liste tërësisht të Bashës, që mund ta mbyllte konfliktin dhe të vazhdonte përpara.

Mes Bashës që e fyen duke ja ndërruar listën që ai ka çuar në Tiranë dhe Ramës që e denigron, natyrisht Leskaj do detyrohet të jetë me Bashën dhe të gëlltisë rrebelimin e tij.

Logjike do të ishte që Basha të impononte listën e vet, dhe nëse Leskaj nuk ishte dakord, të largohej dhe Basha të merrte përgjegjësi për listën e tij.

Tani aty nuk ka askush përgjegësi. Leskaj do bëjë sikur kryeson një listë që nuk është e veta dhe për çdo rezultat do fajësojë Bashën.

Basha nga ana e vet do fajësojë Leskajn, kurse Berisha, që tenton të bashkojë Leskajn me listën e Bashës, do ta përdorë këtë ose kundër njërit, ose kundër tjetrit, pas zgjedhjeve.

E kundërta ka ndodhur me të njëjtin problem që pati Edi Rama në Vlorë. Kryetari i Bashkisë, Dritan Leli, refuzoi të jepte dorëheqjen për të qenë në listën e kandidatëve për deputetë, për arsye personale.

Rama e zëvendësoi menjëherë dhe e nxorri atë jashtë fushatës dhe refuzoi influencën e tij politike në fushatë. Pra e spastroi menjëherë problemin, duke e marrë vet përgjegjësinë për atë që ndodhi.

Kur hyn në betejë, nuk ke luksin të harxhosh energji me luftë të brendshme, por duhet që përgjegjësia e betejës të jetë e qartë.

Kjo kërkon ta kesh situatën nën kontroll si lider partie. Rama e ka këtë luks, kurse PD më shumë se kudo tjetër, në Vlorë provoi se është parti me dy kryetarë, ku secili përpiqet të bëjë zgjidhjet e veta, duke e lënë përgjegjësinë për rezultatin, jetime.

Dhe kjo nuk ka ndodhur vetëm në Vlorë, por dhe në qarqe të tjera. Njësoj duket Korça dhe Shkodra, por dhe disa qarqe të tjera.

Të gjithë të pakënaqurit nga lista telefonojnë Berishën dhe ai bëhet garant i tyre, por jo garant i suksesit të listës. Dhe kjo mund ta dëmtojë PD-në më shumë se çdo gjë tjetër deri në fund, pasi po i ngjan një shtëpie, ku gjyshi përpiqet të qetësojë të pakënaqurit nga dhëndri i ri, të cilit i ka lënë çelsat e shtëpisë, por që nuk e lë të jetë zot shtëpie.