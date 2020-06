Presidenti Ilir Meta do të zhvillojë një takim me kryenegociatorin e Shqipërisë për negociatat me BE-në Zef Mazin në orën 12:00 në Presidencë.

Zef Mazi është zgjedhur kryenegociator i Shqipërisë në negociatat e vendit tonë për integrimin në Bashkimin Europian.

Kryeministri Edi Rama përmes një konference për mediat ka prezantuar ditë më parë kryenegociatorin në MEPJ të Shqipërisë për në BE, Zef Mazin.

Rama tha se Zef Mazi ka shërbyer për shumë vjet për Shqipërinë, si dhe ka punuar edhe për institucionet ndërkombëtare. Më tej, Rama u shpreh se Zef Mazi ndër të tjera është parë si kandidat për president të Republikës.

/e.rr