Kryenegociatori i Shqipërisë për negociatat me BE-në, Zef Mazi, në një intervistë në emisionin “Real Story” në “Neës 24”, deklaroi se procesi i integrimit të vendit tonë mund të përmbyllet në vitet 2017-2018.

Mazi thekson se duhen hapur shumë kapituj për anëtarësim dhe secili kapitull kërkon konsensusin e çdo vendi të unionit europian.

“Qëndron i palëkundur vizioni i BE-së për zgjerim. Jemi afruar gjithmonë e më shumë me BE-në. Raporti i fundit për Shqipërinë është më pozitivi ndonjëherë. Gjatë viteve të fundit, Shqipëria ka bërë shumë hapa përpara pzotivë për integrimin e vendit.

Janë 34 kapituj për t’u hapur dhe duan vite, e ata çdo kapitull do konsensusin e shteteve pjesëtarë në union. Disa kapituj do të ecin shumë shpejt. Nëse procesi mbështetet nga politika, OJQ, shoqëria civile, akademikët dhe faktorë të tjerë të rëndësishëm, unë besoj se nuk do ta kapërcej vitin 2027 – 2018 deri në integrimin në BE”, deklaroi Mazi.

