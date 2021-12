Kryeministrja serbe ankohet: Faktorët ndërkombëtarë të ndikojnë në Kosovë për t’u rikthyer në tryezën e bisedimeve

Nëse flasim për marrëveshjen e Brukselit, ajo duhet të zbatohet. Unë nuk shoh alternativë tjetër. Nëse duam të negociojmë një marrëveshje tjetër për normalizimin, fillimisht duhet të zbatojmë të parën, theksoi ajo.

“Nuk e shoh fare opsionin që të kthehemi tani, në periudhën para vitit 2013, të anulojmë të gjitha marrëveshjet dhe gjithçka që kemi përmbushur, dhe Prishtina nuk ka përmbushur asgjë dhe të negociojmë një marrëveshje të re”, ka theksuar Brnabiç.

Nuk ka një mundësi të tillë, shtoi Brabic, dhe theksoi se është një marrëveshje ndërkombëtare, garantues i së cilës është BE-ja dhe duhet të zbatohet, gjegjësisht Prishtina duhet të formojë Unionin e Komunave Serbe.

Ajo vlerësoi se gjendja ekonomike në Kosovë dhe Metohi nuk mund të përmirësohet dhe të përmirësohet derisa të arrihet një marrëveshje afatgjatë e qëndrueshme ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës.

Nëse Albin Kurti interesohet vërtet për punët, cilësinë e jetës dhe perspektivat për të rinjtë, atëherë dialogu i tij me Beogradin duhet të jetë i pari. Meqë mendon në kokën e tij se kjo është punë e kryer dhe se e ashtuquajtura Republika e Kosovës është një “shtet i pavarur”, ai është një fanatik ideologjik, theksoi Bërnabiç.

Kryeministrja e Serbisë tha se kjo është ajo që e frikëson më së shumti, sepse nuk sjell asgjë të mirë as për shqiptarët, as për serbët në Kosovë e Metohi, as për mbarë rajonin.