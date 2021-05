Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev sot pritet të vaksinohet kundër koronavirusit. Zyra e tij e shtypit ka njoftuart se sot rreth orës 12:00, në sallën “Arena A1” pritet të vaksinohet kryeministri Zoran Zaev.

Zaev do të marrë vaksinën “Sinovac” në mënyrë që të bëhet shembull sigurie dhe besimi për qytetarët. Ndërsa përveç Zaev-it, edhe ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe do të vaksinohet me të njëjtën kompani, duke shtuar se të gjitha janë të sigurta.

g.kosovari