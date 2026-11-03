Kryeministri moldav, Vasile Tofan ka deklaruar këtë të martë se një aktor shtetëror dyshohet se qëndron pas një vale sulmesh kibernetike në bazat e të dhënave qeveritare të vendit, megjithëse nuk përmendi ndonjë të dyshuar.
Tofan iu bashkua Samitit të Zgjerimit të Euronews me anë të një lidhjeje online, pasi anuloi udhëtimin e tij në Bruksel për shkak të sulmeve të vazhdueshme ndaj sistemeve qeveritare të IT-së.
Hakerët hynë në bazat e të dhënave qeveritare, duke fituar akses në numrat personalë të identifikimit të qytetarëve moldavë.
“Regjistrimet civile kanë qenë nën sulm dhe rreth 750,000 grupe të dhënash rreth dy individëve janë nxjerrë nga bazat e të dhënave”, tha Tofan.
Ai shtoi se autoritetet kishin marrë paralajmërime të hershme për sulmet dhe dyshonin se një shtet i huaj ishte përgjegjës.
“Dyshojmë se pas kësaj qëndron aktori shtetëror dhe, duke parë se çfarë po ndodh në Evropë, kjo do të mbetet në axhendën e vendeve evropiane”, tha ai.
“Në këtë pikë, mund të hamendësohet vetëm. Por nuk mendoj se lista e të dyshuarve është shumë e gjatë”, shtoi ai.
Evropa kohët e fundit është shënjestruar nga sulme të shpeshta hakerimi, disa prej të cilave dyshohet se janë të lidhura me Rusinë.
Këtë javë, shtatë vende raportuan sulme kibernetike ndaj sistemeve të ftohjes së supermarketeve. Aplikacionet e alarmit të emergjencës në Ukrainë dhe Rusi janë kompromentuar gjithashtu dhe janë përdorur për të dërguar paralajmërime të rreme.
Moldavia përjetoi gjithashtu një rritje të ndërhyrjes së dyshuar ruse gjatë fushatës së zgjedhjeve parlamentare të vitit të kaluar.
The post Kryeministri Tofan: Moldavia dyshon se pas sulmit të madh kibernetik qëndron një aktor i huaj shtetëror appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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