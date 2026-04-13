Kryeministri i Spanjës, Pedro Sánchez, deklaroi të hënën se Kina duhet të marrë një rol më të rëndësishëm në çështje si ndryshimet klimatike, siguria, mbrojtja dhe lufta kundër pabarazisë, duke shtuar se edhe Evropa do të duhet të dyfishojë përpjekjet e saj ndërsa SHBA tërhiqet nga rolet udhëheqëse në shumë fronte.
Sánchez, i cili po zhvillon vizitën e tij të katërt në Kinë brenda katër viteve, foli në Tsinghua University në Pekin. Vizita e tij vjen në një kohë kur shumë qeveri perëndimore kërkojnë të ruajnë angazhimin me Pekinin, pavarësisht tensioneve të vazhdueshme në fushën e sigurisë dhe tregtisë. Ajo pason vizitat në Kinë më herët këtë vit nga kryeministrat e Britanisë, Irlandës, Kanadasë dhe Finlandës.
Spanja ka qenë një nga mbështetëset më të zëshme në Evropë për zgjerimin e tregtisë dhe për trajtimin e Kinës si një aleat strategjik, dhe jo si një rival ekonomik dhe gjeopolitik.
Sánchez tha se Kina mund të bëjë më shumë në luftën kundër ndryshimeve klimatike, në promovimin e shëndetit global, në kontrollin e zhvillimit të inteligjencës artificiale të përgjegjshme, si dhe në çështjet që lidhen me armët bërthamore.
“Për shembull, duke kërkuar, siç po bën, që të respektohet e drejta ndërkombëtare dhe që konfliktet në Liban, Iran, Gaza dhe Bregun Perëndimor, si dhe në Ukrainë, të marrin fund,” tha ai. “Evropa gjithashtu do të duhet të dyfishojë përpjekjet e saj, sidomos tani që Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të tërhiqen nga shumë prej këtyre fronteve.”
Sánchez pritet të takohet të martën me presidentin kinez Xi Jinping, ku fokusi pritet të jetë tek çështjet gjeopolitike.
Kina përbën 74% të deficitit të përgjithshëm tregtar të Spanjës, tha Sánchez, duke shtuar se bashkëpunimi është i rëndësishëm për të ndërtuar një “ekonomi globale të balancuar që gjeneron prosperitet të përbashkët”.
Madridi shpreson që kjo vizitë të ndihmojë në ngushtimin e deficitit tregtar të Spanjës, i cili është më shumë se dyfishuar në katër vitet e fundit, duke arritur në afro 50 miliardë dollarë në vitin 2025. Qëllimi është rritja e eksporteve bujqësore dhe industriale për të balancuar volumin e lartë të importeve nga Kina.
Agjencia zyrtare kineze e lajmeve Xinhua News Agency raportoi të hënën se vizita e Sánchez pritet të forcojë më tej marrëdhëniet dypalëshe dhe të hapë rrugë për një angazhim më të qëndrueshëm mes Kinës dhe Evropës në një kohë pasigurie në rritje globale.
