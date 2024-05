Reagime në Serbi

Ky njoftim nuk ka kaluar pa u vënë re në Beograd. Ish-shefi i diplomacisë serbe dhe ministri aktual i Punëve të Brendshme, Ivica Daçiç e komentoi si “të turpshëm dhe të egër”. “Është e pabesueshme që një vend në të cilin serbët përbëjnë më shumë se një e treta e popullsisë voton për një rezolutë që i paraqet serbët si një komb gjenocidal. Në të njëjtën kohë, kjo qeveri erdhi në pushtet më së shumti falë serbëve dhe luftës së tyre në litën e famshme. E turpshme dhe e egër”, tha Daçiç. Siç ka shkruar media serbe “Blic”, Mali i Zi ka njoftuar se me ndërmjetësimin e SHBA, do të dorëzojë dy amendamente në Rezolutën për Srebrenicën, të cilat kërkojnë individualizimin e fajit dhe respektimin e rreptë të Marrëveshjes së Dejtonit me dëshirën për të qetësuar tensionet në rajon.

Njoftimi i Spajiç

Sreçko Gjukiç, ish-diplomat, vlerëson për “Blic” se është e paqartë se çfarë arrijnë këto ndryshime. “Kur lexoni përmbajtjen e rezolutës, mund të shihni se dokumenti po individualizon fajin. Në të njëjtën kohë, Marrëveshja e Dejtonit tashmë është konfirmuar. Sigurisht, ato ndryshime duhet të kalojnë në Sekretariatin e Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara dhe ekspertët ligjorë do të japin një fjalë për këtë”, vlerëson Gjukiç. Nuk ka qëndrim pozitiv as Aleksandar Popov, drejtor i Qendrës për Rajonalizëm, i cili mendon se ndryshimet janë më shumë për “përdorim shtëpiak”. “Në Mal të Zi është krijuar një atmosferë që nëse votojnë për Rezolutën për Srebrenicën, po bëjnë një akt kundër Serbisë, prandaj qeveria atje dëshiron të qetësojë opinionin vendas. Në tekstin e rezolutës, askund nuk përmendet as populli serb, as Serbia, as Republika”, thotë Popov.

Hakmarrja e Vuçiçit

Megjithatë, tani qeveria malazeze po përpiqet të zbusë pakënaqësitë e forcave pro-serbe për shkak të Srebrenicës duke miratuar Rezolutën për Jasenovacin, e cila nuk është e diskutueshme në vetvete, por është e diskutueshme sipas të dhënave joshkencore që duan të përfshijnë në atë. Milan Knezheviç, një nga drejtuesit e opsioneve pro-serbe në Mal të Zi beson se kjo është koha e mjaftueshme për të propozuar një rezolutë, transmetojnë mediat malazeze. Është interesante se vetëm pak javë më parë, pas kthimit nga Nju Jorku, presidenti serb Aleksandër Vuçiç tha se përgjigja e Serbisë ndaj Rezolutës për Srebrenicën do të jetë pikërisht, Jasenovac.

Krizë e re në qeveri

Dhe kështu, me sa duket me udhëzime, Andrija Mandiç, menjëherë njoftoi se koalicioni i tij pro-serbo-pro-rus “Për të ardhmen e Malit të Zi” do të propozonte në kuvend për të votuar rezolutën për gjenocidin në Jasenovac dhe kërkoi që qeveria ta dorëzojë atë. Por, siç shkruan media kroate “Jutarnji List”, Mandiç e qetësoi Spajiçin në seancën e Kuvendit të Malit të Zi, duke thënë se ai nuk do ta rrëzonte qeverinë për shkak të Srebrenicës. Nga kjo mund të lexohet se blloku pro-serb mund të ngrejë çështjen e mbijetesës së qeverisë. Pra, për shkak të Srebrenicës dhe Jasenovacit, mund të ketë një krizë politike dhe një rënie të mundshme të qeverisë ose të paktën tension dhe riorganizim të qeverisë.