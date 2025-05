Në një intervistë për programin ‘Metropolis’ që transmetohet në Itali, Edi Rama shprehet se fakti që arriti mazhorancën absolute në Parlamentin e ri është një rezultat historik.

Ndërkohë i pyetur për denoncimet e opozitës për manipulimin e votave, Rama tha se kontestimi i rezultatit të zgjedhjeve është pjesë e peizazhit politik shqiptar në sensin se nuk ka patur asnjë proces të vetëm zgjedhor në 35 vitet e fundit ku ata që kanë humbur të mos kenë deklaruar se kjo erdhi për shkak të padrejtësive.

“Në përgjithësi ne shqiptaret ashtu si italianët nuk e pranojmë humbjen duke ja vënë fajin dikujt tjetër në rastin kur dalim në vend të dytë në zgjedhje. Fatkeqësisht nuk mund të bëj asgjë për këtë. Ata duhet t’i thërrasin arsyes ndërkohë që unë do të shkoj përpara”, shprehet Rama.

Kujtojmë se Partia Socialiste nga rezultatet e deritanishme prin me 83 mandate, teksa Partia Demokratike numëron 50 të tilla. Mandatet e tjera ndahen mes katër partive të tjera, ku forcë e tretë deri tani është Partia Socialdemokrate me 3 mandate, Partia Mundësia me 2 mandate, si dhe Lëvizja Bashkë si dhe Nisma Shqipëria Bëhet deri tani e kanë nga një mandat të siguruar.