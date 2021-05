Kryeministri Edi Rama ka udhëtuar mbrëmjen e sotme drejt Italisë. Klan News bën me dije se Kryeministri do të zhvillojë një vizitë zyrtare në lidhje me sigurinë ndërkombëtare.

Deri tani bëhet me dije se numri një i qeverisë do të marrë pjesë në një samit mbi sigurinë ndërkombëtare.

Ende nuk dihen detajet e kësaj vizite dhe delegacioni që do të shoqërojë kreun e qeverisë.

Ndërkohë bëhet me dije se punimet e samitit për sigurinë ndërkombëtare do të nisin nesër./ b.h