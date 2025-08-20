Kryeministri i Polonisë, Donald Tusk, ka komentuar mbi mundësinë që takimi i shumëpritur mes presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky dhe presidentit rus Vladimir Putin të zhvillohet në Budapest, duke e cilësuar këtë zgjedhje si jo ideale.
Tusk kujtoi se në vitin 1994, në Budapest, Ukraina mori garanci ndërkombëtare për integritetin e saj territorial nga Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Mbretëria e Bashkuar. Megjithatë, këto garanci më pas u shkelën nga Moska në konfliktin e fundit.
“Ndoshta nuk të gjithë e mbajnë mend, por Ukraina mori garanci për pavarësinë dhe integritetin e saj territorial në Budapest në vitin 1994,” tha Tusk, duke shtuar se megjithëse ai do të preferonte një vend tjetër për takimin, historiku i Budapestit e bën atë një opsion të rëndësishëm.0
Gjithashtu, u raportua se Roma, e përmendur si vendtakim i mundshëm, është refuzuar nga pala ruse, duke ngushtuar mundësitë për një vend tjetër.
Ky takim potencial shihet si një hap kyç drejt dialogut për zgjidhjen e konfliktit të vazhdueshëm midis Ukrainës dhe Rusisë.
