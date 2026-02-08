Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, ka deklaruar se Ligji për përdorimin e gjuhëve lejon zhvillimin e provimit të jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe, në rast se paraqitet një kërkesë e tillë nga studentët.
Duke komentuar kërkesat e studentëve të juridikut, Mickoski theksoi se baza ligjore është e qartë dhe se institucionet duhet ta respektojnë atë.
“Nëse ekziston kërkesë që provimi të jepet në gjuhën shqipe, kjo duhet të lejohet. Ligji për gjuhët është i qartë në këtë aspekt”, u shpreh kryeministri.
Kërkesa për zhvillimin e provimit të jurisprudencës në shqip është bërë zyrtarisht nga studentët e juridikut, të cilët kanë dorëzuar një peticion në disa institucione, përfshirë Ministrinë e Drejtësisë, Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve, Agjencinë për Zbatimin e Gjuhëve, Kuvendin dhe Qeverinë e RMV-së.
Nga ana tjetër, Ministria e Drejtësisë ka deklaruar se Ligji për Provimin e Jurisprudencës aktualisht parashikon zhvillimin e provimit vetëm në gjuhën maqedonase, çka ka hapur debate mbi përplasjen mes dy akteve ligjore.
Çështja ka nxitur reagime edhe në skenën politike, ku përplasjet nuk kanë munguar mes partive shqiptare në pushtet dhe atyre në opozitë, lidhur me mënyrën e zbatimit të të drejtave gjuhësore.
