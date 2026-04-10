Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, ka deklaruar se bisedimet direkte midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, që do të zhvillohen në Islamabad dhe pritet të nisin të shtunën, përfaqësojnë një “moment vendimtar” për arritjen e një armëpushimi të përhershëm në konfliktin e zgjatur në Lindjen e Mesme.
“Ky është momenti i fundit për të dyja palët. Bisedimet në Islamabad janë ‘bëj ose thyen’ për një armëpushim të qëndrueshëm dhe të përhershëm,” tha Sharif në një deklaratë të shkurtër për mediat.
Takimi pritet të jetë i pari i këtij lloji që zhvillohet në territorin e Pakistanit dhe vjen pas disa javësh tensionesh të forta në rajon, ku konfliktet e vazhdueshme kanë shkaktuar humbje të mëdha njerëzore dhe destabilizim të gjerë.
Burime diplomatike thonë për mediat izraelite se tema kryesore e bisedimeve do të jetë de-eskalimi i menjëhershëm i armiqësive dhe vendosja e një mekanizmi të qëndrueshëm për monitorimin e armëpushimit.
Pakistanit, si vend mik i të dyja palëve, po luan një rol ndërmjetësues të rëndësishëm.
Shehbaz Sharif ka theksuar se suksesi ose dështimi i këtyre bisedimeve do të ndikojë drejtpërdrejt në stabilitetin e të gjithë rajonit.
Nga ana e tyre, as Shtëpia e Bardhë dhe as Teherani nuk kanë dhënë ende detaje të plota për përbërjen e delegacioneve ose axhendën e saktë, por konfirmimi i takimit nga Islamabad është parë si një hap pozitiv drejt uljes së tensioneve.
