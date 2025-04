Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur një komentuesi, i cili e quajti ‘O Rama’. Kryeministri i tha që të mos i drejtohet me ‘O Rame’, pasi kjo është ‘ekskluzivitet’ i Lulit, pasi laj-thaj, vetëm atë ka.

“E para, rrugët që kemi bërë edhe në zonën e Librazhdit janë shumë. Patjetër që ka ende rrugë për të bërë, por që të bëjmë më shumë rrugë na duhet ajo pasaporta. Në momentin që bëhemi anëtarë të BE, ne marrim buxhet ekstra. Nëse kemi marrë rreth 1 miliardë e ca gjithë këto vite, ne momentin që në bëhemi anëtarë marrim 1 miliardë e ca bë vit. A e kupton kur të them mos u merr me o Rame, O Rame. Me atë merret Luli, mos i merr edhe atë copyright që ka. Laj-thaj atë ka, o Rame. Mos u merr fare të pëlqen Rama, të pëlqen s’të pëlqen PS, Rama dhe PS janë në kohën e duhur dhe vendin e duhur që ti hapin rrugën ty dhe gjithë shqiptarëve”, tha Rama.