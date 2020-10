Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu ka shpërndarë statusin e kryetarit të grupit parlamentar socialist në Shqipëri, Taulant Balla lidhur me Forumin Ballkanik Kundër Antisemitizmit.

Balla shkruan se sot të gjithë së bashku do të takohen tek Forumi i organizuar nga Kuvendi i Shqipërisë që është një ngjarje e madhe historike për rajonin e Ballkanit.

Po ashtu ai siguron se Shqipëria është shumë krenare që po e pret këtë ngjarje historike si dhe qëndron së bashku me partnerët dhe aleatët.

STATUSI NGA TAULANT BALLA

Sot takohemi të gjithë së bashku në http://balkans.combatantisemitism.org # Ngjarje e Madhe Historike për Rajonin tonë të Ballkanit! Ne qëndrojmë së bashku me partnerët dhe aleatët tanë # USA

@SecPompeo

# EU🇪🇺

@DavidSassoli

# Izraeli🇮🇱

@netanyahu

@CombatASemitism

Shqipëria shumë krenare🇦🇱 po pret këtë Ngjarje #GreatHistoric

Today we meet all together at https://t.co/xtxBmQ7u5o #GreatHistoricEvent for our Balcans’ Region! We stand together with our partners and allies #USA🇺🇸@SecPompeo #EU🇪🇺 @DavidSassoli #Israel🇮🇱 @netanyahu @CombatASemitism Very proud Albania🇦🇱 is hosting this #GreatHistoricEvent

— Taulant Balla (@taulantballa) October 28, 2020