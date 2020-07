Kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti ditën e sotme ndodhet për një vizitë zyrtare në Tiranë. Mëngjesin e sotëm ai është pritur në Pallatin e Brigadave nga kryeministri Edi Rama.

Kjo është vizita e tij e parë që pas marrjes së detyrës së kryeministrit, e cila vjen menjëherë pas vizitës së kryeministrit Edi Rama në Prishtinë. Ky i fundit udhëtoi drejt vendit fqinj, pasi Prokuroria Speciale ngriti akuza për krime lufte ndaj Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit. Rama në Kosovë zhvilloi takime me disa nga zyrtarët më të lartë politikë.

Axhenda e Avdullah Hotit në Tiranë

Ora 10.10 – Takim ndërmjet dy Kryeministrave

Ora 10.15 – Takim mes dy delegacioneve

Ora 11.30 – Konferencë e Përbashkët për Shtyp

Ora 13:10 –Takim me Presidentin e Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta në Presidencë

Ora 14:00 -Takim me Kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë, Gramoz Ruçi

Ora 14:45 -Takim me Kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj

Ora 15:30 –Takim me Kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha