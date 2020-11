Mitt Romney Senatori i Amerikës në Utah, ka komentuar rezultatin e zgjedhjeve në Amerikë, ku Joe Biden ka deklaruar fitoren. Sipas CNN, në një intervistë Rommey ka thënë se nuk ka asnjë provë për manipulim të zgjedhjve edhe pse Donald Trump ka ngritur akuza të tilla.

“Unë mendoj se ne qëndrojmë pas presidentit të ri dhe i urojmë atij më të mirën. Unë besoj, megjithatë, se është shkatërruese për kauzën e demokracisë të sugjerosh mashtrim ose korrupsion të përhapur. Thjesht nuk ka asnjë provë për këtë në këtë fazë. Dhe unë mendoj se është e rëndësishme për ne të pranojmë se bota po shikon,”- ka thënë Romney.

Gjithashtu, Romney ka thënë se republikanët e Senatit nuk kanë zgjidhje tjetër përveç të punojnë Biden në politikt, duke shtuar se partia ka një përgjegjësi që duhet ta zbatojmë.

“Ne duhet të fillojmë të mendojm, për nevojën e menjëhershme për t’u dhënë ndihmë familjeve dhe bizneseve të vogla që po vuajnë si rezultat i rënies ekonomike të lidhur me Covid. Kjo është diçka që ne do të duhet të bëjmë dhe ne do ta bëjmë atë në një bazë dy-partiake,“- ka thënë ai.

Ndërkohë Romney, vazhdoi duke thënë se ai beson se Republikanët dhe Demokratët do të jenë në gjendje të punojnë së bashku për çështje të tjera, duke përfshirë arsimin, kujdesin shëndetësor dhe mjedisin.

Dy ditë më parë, mediat projektuan fitues të zgjedhjeve kandidatin demokrat Joe Biden, falë 20 votave elektorale që mblodhi në vendlindjen e tij, në Pensilvani, duke u bërë presidenti i 46-të i vendit. Zgjedhjet në SHBA u zhvilluan më 3 nëntor, ndërkohë që numërimi i vullnetit të popullit zgjati disa ditë. Deri në shpalljen e rezultatit, dy kundërshtarët ishin në një garë të ngushtë kundrejt njëri-tjetrit.

g.kosovari