Deputeti i Partisë Socialiste Ervin Bushati në emisionin “ABC-ja e mëngjesit” u shpreh se Partia Socialiste do të dalë forcë e parë në zgjedhjet e ardhshme. Pyetjes se a është Edi Rama i tmerrruar nga një koalicion opozitar, ai u përgjigj se kryeministri do të jetë pretendenti i parë për të formuar koalicion. Deputeti theksoi më tej se PS-ja do të bëjë maksimumin që të fitojë zgjedhjet.

Biseda:

Pyetja: Pse ju duhet të shpenzoni një energji negative kur jeni të bindur se do ta fitoni mandatin e tretë. Kryetari juaj duket sikur është i tmerruar nga bashkimi i një koalicioni i forcave opozitare.

Përgjigjia: PS ka qenë historikisht forca parë politike. Ka qenë dhe do të jetë. Ai që ka partinë më të madhe merr numrin më të madh të votave. Në çdo rast Edi Rama do të jetë pretendenti i parë për të formuar koalicion. Në 2017 morëm 74 deputetë dhe target-i jonë është për më shumë. Në nuk orientohemi se sa dobët është kundërshtari, do të bëjmë maksimumin për të fituar. Sot kërkojmë të ruajmë kuotat parametrat nëpërmjet grupeve të ndryshme shoqërore, në Parlament të paraqiten njerëzit më të mirë dhe për këtë vendosëm për listat e hapura. Rëndësi ka që të garojmë më të njëjtat rregulla, sisteme perfektë nuk ka.

g.kosovari