Kryeministri britanik Keir Starmer ka paralajmëruar Presidentin amerikan Donald Trump që “mos t’ia kthejë shpinën” Ukrainës. Sipas tij, Europa po përballet me një moment që e prek të gjithë kontinentin. Në një mesazh të fuqishëm drejtuar Trump ai thotë se “garancia” e Shteteve të Bashkuara është rruga e vetme për të ndaluar agresionin e Vladimir Putinit. Ai ka sugjeruar që SHBA-të të ndërmarrë një hap mbrapsht nga veprimet e fundit.

“Duhet të marrësh përgjegjësi siç i takojnë një lideri, të garantosh paqen nëse tashmë është arritur një marrëveshje. Europa do luajë rolin e saj dhe unë jam i përgatitur që forcat britanike të jenë në Ukrainë, por Amerika është garancia për t’i dhënë fund agresionit rus.”

Gjatë samitit urgjent me krerë të tjerë shtetesh, Starmer ka deklaruar se do jetë në komunikim të vazhdueshëm me Rusinë, për t’i dhënë fund luftës.

Situata politike e krijuar është tejet komplekse. Nga njëra anë janë shtetet europiane që po përpiqen të japin një zgjidhje në bashkëpunim, nga ana tjetër është Amerika që ulet në bisedime me Rusinë dhe arrijnë në dakordësi për 4 parime. Këto të fundit për të sjellë paqe në Ukrainë…Megjithatë, për Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, asnjë lloj marrëveshje s’mund të arrihet pa prezencën e Ukrainës. Të njëjtin mendim ndan edhe Starmer. Ky i fundit kritikon Trumpin që nuk ka përfshirë shtetet e Europës dhe thekson se “Britania e Madhe do vijojë më qëndrimin e saj për të siguruar të ardhmen e Ukrainës.”

“Europa duhet të ketë një të ardhme të sigurt, Britania po ashtu. Vlerat demokratike duhet të prevalojnë”, ka thënë ai.