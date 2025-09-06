Monika Kryemadhi ka përcjellë një urim për 21-vjetorin e krijimit të partisë që themeloi së bashku me Ilir Metën. Në një postim në rrjetet sociale, ajo ka zgjedhur të publikojë një video-mesazh së bashku me ish-kreun e kësaj force politike, Ilir Meta, duke e shoqëruar me fjalë mirënjohjeje për rrugëtimin politik.
“21 vite nga një iniciativë e guximshme, e lirë dhe e sinqertë. Qindra e mijëra të rinj e të reja besuan dhe kontribuan për një realitet të ri dhe të vërtetë. Sfidat e panumërta, betejat e fituara edhe aty ku rrëzoheshim ngriheshim me dinjitet. Urime ditëlindjen LSI-sta”, shkruan Kryemadhi.
Leave a Reply