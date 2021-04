Ambasadori i BE-së Luigi Soreca, së bashku me ambasadoren franceze Elisabeth Barsacq dhe ambasadorin gjerman Peter Zingraf, mësohet se do të shkojnë në Elbasan të hënën, 19 prill 2021, për t’u takuar me kandidatë përpara zgjedhjeve të 25 prillit.

Bëhet me dije se janë rakorduar të ketë takime me Taulant Ballën të Partisë Socialiste, Gazment Bardhin të Partisë Demokratike dhe Rudina Hajdarin nga Nisma “Thurje”.

Ndërkohë, Monika Kryemadhi ka refuzuar të takohet me trupën diplomatike duke mos dhënë asnjë arsye.

