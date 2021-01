Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi ka dhënë një intervistë ndryshe ku ka folur për jetën intime dhe raportin me bashkëshortin e saj, Presidentin Ilir Meta.

Duke folur në emisionin “Ftesë në 5”, në TCH, Kryemadhi tha se nuk është aspak xheloze për Ilir Metën, ndërsa theksoi se nuk do ta falte kurrë tradhtinë bashkëshortore.

Ndër të tjera, ajo është shprehur se do të pranonte një ndarje dhe lumturinë e partnerit të saj, “nëse Meta do gjejë një më të mirë se unë bravo i qoftë, të ecë përpara të shikojë lumturinë e tij“.

“Jam njeri që nuk paragjykoj askënd në jetën e vet private, as kontrolloj kurrë Ilir Metën as numrin e telefonit as xhepat e pantallonave se nëse Meta do gjejë një më të mirë se unë bravo i qoftë, të ecë përpara të shikojë lumturinë e tij. unë do isha shumë e lumtur që Ilir Meta të ishte i lumtur“, u shpreh kryetarja e LSI.

Deklarata e plotë në emision:

Sa i përket deklaratës së seksit dhe dashurisë, vazhdoj e s’jam e para, por dhe para 20 vjetëve kur më kanë pyetur sa i përket tradhtisë bashkëshortore, unë s’do e pranoja kurrë tradhtinë bashkëshortore, flirtin po do ta pranoja, sepse proceset biologjike të një mashkulli janë komplet të ndryshme, flirti s’do të thotë që është tradhti, flirti është një moment, një gabim. Tradhtia është kur një burrë apo një grua nuk e do më bashkëshortin e saj.

Ka shumë raste, kur një burrë apo një grua do të gjejë një partner, një bashkëjetues tjetër më të mirë se ai që ka, pse të mos jetojnë?

Sepse më mirë një martesë që është e palumtur e prodhon traumë e dhunë në familje apo një martesë e lumtur që prodhon dashuri?

Deklarata dje ka qenë, ishte pyetja a jeni xheloze për Ilir Metën?

Unë them që nuk jam xheloze për Ilir Metën se vetë puna e Metës është me burra dhe gra. Ilir Meta mund të jetë më xheloz për mua se unë punoj gjithë kohën me burra, kam më shumë burra përqark.

Pse, tha Salsano, në zyrën e Metës hyjnë vajza seksi.

Mos u shqetësoni për seksin në zyrë, nuk bëhet seks në zyrë e as në makinë.



Se vajza e vogël më tha ç’është kjo që thua ti, si nuk bëjnë seks në makinë?

E paragjykojnë seksin në makinë se sipas gojëdhënave, thonë që kush bën seks në makinë bën aksident e i shkatërrohet makina.

E Salsano e Paloma e pranuan që të dy që kur kishin bërë seks, makinat e tyre ishin shkatërruar, kishin bërë aksident.

Seksi vërtet është eksperiencë se unë për veten time Ilir Metën kam dashur, me atë bëra dashuri për herë të parë dhe me atë u martova, por në kohët e sotme me zhvillimin apo pavarësinë ekonomike që fiton gruaja, seksi është kthyer jo domosdoshmërisht një element i cili është turp, e në fakt s’do e pranoja te vajzat e mia ta kishin seksin eksperiencë, por që ta kishin dashurinë e parë e të jetonin e plakeshim me dashurinë e parë, por asgjë nuk është më në dorën tonë.

