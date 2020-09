Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi, e ftuar në emisionin “Open”, ka komentuar takimin me presidentin Ilir Meta disa ditë më parë për caktimin e datës së zgjedhjeve.

Kryemadhi tha se kishte shkuar për ta takuar bashkëshortin e saj, në mënyrë që të jepte datë e saj për zgjedhjet parlamentare.

“Pse shkova tek presidenti? Ku shkon Monika është zgjidhja. U vendos data, prandaj shkova. Unë bashkëshort e kam Ilir Metën. Por besoj se do të jetë takimi i fundit pasi në të ardhmen do na përfaqësojë zoti Basha në takimet për qeverinë e ardhshme,“-tha Kryemadhi.

Ku ndryshon LSI nën kandidimin tuaj me atë të Ilir Metës?

‘LSI-ja nën drejtimin tim do të jetë më demokratike në përzgjedhjen e kandidatëve. Nuk po them se jam më e mirë se Ilir Meta, por LSI-ja nën kandidimin tim do përzgjedhë kandidatë për deputetë djem dhe vajza të rinj që ndodhen pranë qytetarëve’- tha Kryemadhi.

