Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi thotë se njerëzit presin dhe kërkojnë mënyrën për t’u takuar dhe qarë hallet.

Ashtu si Lulzim Basha, edhe Monika Kryemadhi i trembet asaj që PD e ka cilësuar si pandemi ekonomike.

“Pandemia e covidit që instaloi Rama në Shqipëri është kthyer në pandemi ekonomike”, u shpreh Kryemadhi, pas takimit me kryedemokratin Lulzim Basha dhe aleatët opozitarë në selinë blu.

Ajo bëri me dije se u diskutua përgatitja e një platforme apo mënyre për ti dhënë zgjidhje situatës, për ti dhënë hapësirë rifuqizimit të ekonomisë shqiptare, sidomos biznesit të vogël dhe të mesëm, për të cilët tha se ndodhen në ditën e tyre më të zezë.

Kryemadhi deklaroi se ditën e mërkurë do të mblidhet grupi i punës së Këshillit Politik, për tu përgatitur për punët që janë lënë në harresë, ku tha se reforma zgjedhore që është kushti i parë nga 15 kushtet e Bashkimit Europian.

“Reforma zgjedhore duhet në mënyrë urgjente të mbarojë, mbyllja e reformës çon në kushtin e dytë që janë zgjedhjet e reja, që të dalim nga kjo situatë që ka përfshirë Shqipërinë”, tha Kryemadhi.

E pyetur lidhur me deklaratën e Kryeministrit Edi Rama për legalizimin e kanabisit për motive mjekësore, ajo tha se në këtë mënyrë shkaktohet legalizim i grupeve kriminale dhe fuqizim ekonomik i tyre.

“Si gjithmonë Rama është një kryemashtrues qesharak. Kjo e vendosi në një pozicion të vështirë edhe ambasadorin e BE. Ky është një moment për të larguar vendin nga varfëria që ka pllakosur shqiptarët. Ligji është legalizim i grupeve kriminale për të vrarë të varfrin dhe të mesmin për ta bërë të varfër. Legalizimi i kanabisit është një nga skandalet e radhës dhe shashkat e radhës që hedh Rama, sepse nuk do që shqiptarët të diskutojnë për varfërinë. Shumë shpejt shqiptarët do të diskutojnë për bukën e gojës”, deklaroi kryetarja e LSI.

