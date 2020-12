Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi ka zhvilluar një takim me mbështetës të LSI në Tepelenë.

Përmes një instastory, Kryemadhit i ka bërë përshtypje fjala e një tepelenasi, ndërsa shton se qytetarëve u ka sosur durimi me arrogancën e pushtetit.

“Më 25 prill do shkojmë të votojmë me mendjen tek ekonomia e familjes dhe jo te batutat e atij të gjatit”!

Fjalë me mend nga një tepelenas sot, ku qytetarëve u ka sosur durimi me arrogancën e pushtetit dhe po angazhohen për të sjellë një qeverisje që kujdeset dhe ofron mundësi e punësim me dinjitet për Tepelenën”, shprehet ajo.