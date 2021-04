Monika Kryemadhi, në një intervistë të dhënë për Fiks Fare, thotë se nuk fle më me të shoqin Ilir Meta, pasi s’kanë më moshë për atë punë.

“Me këtë moshë që jemi ne, nuk i hyjmë në punë njëri-tjetrit. Aktualisht nuk fle me presidentin. Është me kushtetutën dhe demokracinë”, tha ajo.

Nga cila anë mban Kushtetutën dhe nga cila ty?

Unë do ta shkruaj Kushtetutën më 25 prill. Jemi puthur me fshehtësi, por nuk mendoj që është shumë e rëndësishme se na janë bërë fëmijët nga 20 e ca vjeç. Sebep është bërë PS. Po përsëri sebep do të jetë PS që socialistët të votojnë LSI.

Do martoheshe prapë me Ilir Metën?

Nuk bëhet në kohë fushatas se jam dënuare me pushkatim, me dënim të përjetshëm. Në periudhë fushatash nuk pyetet për dashuri.

LSI ka nxjerrë tradhëtarë më shumë se çdo parti tjetër…

Që kur ka ardhur Monika nuk ka. Janë ata të Kushtetutës.

Çfarë përlqen tek Basha?

Toleranca, ndjenja e qytetarisë për mua është pika më fortë.

Rama?

E vdes lalin Erin në dru. Është nga këta që e fusnin në ujë dhe nuk i lë asnjë shenjë.

Berisha?

Stoik dhe karizmatik. Është edhe qëndrestar.

Një gjë që nuk të pëlqen tek Meta?

Vdes për thashetheme. E ka me dëshirë të madhe që t’i dëgjojë.