Kryetarja e LSI Monika Kryemadhi në emisionin “Java” në RTSH, tha sot se askush nuk do më të bëjë pakt me kryeministrin Edi Rama, teksa ka kujtuar edhe bashkëpunimin e LSI me PS.

Kryemadhi tha se kryeministri ka dy pika të forta. “Në para e në network kriminal lobist antishqiptar këto janë dy pikat e forta që ka Rama në përballje me të gjithë shqiptarët e tjerë”.

Sipas kryetares së LSI, “Rama 20 vjet në pushtet ka krijuar network financiar kriminal, antishqiptar”.

Pjesë nga deklarata

“Kur Rama është keq thotë po bëj pakt me Bashën, kush do bëjë pak më me Ramën sot? Edhe meta i mban mend të gjitha paktet e Ramës e të jesh i bindur që… Megjithatë unë ia kam thënë, se Rama tentoi një vit e gjysmë të përcante opozitën e ne e dije shume mirë si përcahet, duke thënë që Basha po bën pakt me Ramën, nuk e realizoi, tentoi brenda vendit, jashtë vendit, mbi tavolina, nen tavolina, te shpia, te telefoni, te celurari te email mor dhe rojen e derës ja kapi Lul Bashës. Ca interesi kishte? Se një front politik i përcarë i zgjat jetën.

Asnjë nga partitë politike në Shqiperi, duke nisur nga Berisha, Nano, Meksi, Majko, Basha, Monika, asnjë nga këta pavarësisht ca themi ne romuze që hedhim nëpër tavolina, njëri ka kap floririn tjetri armët, asnjëri nga këta se mund dot Ramën në para.

se në fillim e merrnim si budalla ne, mori paratë e drogës i futi në leje ndërtimi ndërkohë që bënim Albert Brojkën copë, sa erdhi futi në historinë e ndërtimit shqiptar në 20 vjet asnjë nuk u mor se Berisha merrej të rrëzonte Metën me Nanon, Meta me Nanon hanin kokat e njëri tjetrit, ndërkohë bashkia e Tiranës që ishte një parajsë e madhe e pastrimit të parave u kthye në mekanizëm që krijoi një network financiar me grupe të caktuara që hap pas hapi filluan të fuqizojnë e të sjellin në pushtet Ramën edhe me ndihmën tonë, diku me naivitet, pasivitet e sollëm Ramën kryeministër.

Meta kujtoi se me Ramën bëhet politik, u be Meta kryetar i Parlamentit, bënte politik në parlament, sa herë që kishte lëvizje politike Rama krijonte kauze ta conte Meten në një cep, shkeputej Meta, PD merrej me metën, Rama vazhdonte, se ne kemi mungesë memorie, asnjë nuk e bën këtë analizë”.