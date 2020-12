Kryemadhi e tepron sërish: Në spitalin ‘Shefqet Ndroqi’ kush hyn, nuk del më gjallë

Sonte ne emisionin “Real Story” te Sokol Ballës, perballe analisteve Skender Minxhozi e Arjan Vasjari ishte e ftuar kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi. Duke folur per pandemine, ne vazhden e deklaratave te saj te papergjegjshme, Kryemadhi beri nje tjeter deklarate te rende, kur tha “Ne spitalin ‘Shefqet Ndroqi’ kush hyn, nuk del me gjalle”.

Mesa duket, Kryemadhi do vetem viktima. Pasi refuzoi masken e beri tubime duke thyer cdo rregull te pandemise, tanime ka prekur fundin duke bere deklarata qe lene te kuptohet se njerezit nuk duhet te shkojne ne spitale, pasi sipas saj nga atje nuk do dalin me gjalle.