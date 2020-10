Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi ka zhvilluar sot një takim me kryesinë e LSI-së në Durrës, për të ndarë e përcaktuar objektivat përpara zgjedhjeve të 25 prillit.

Kryemadhi ishte e bindur që LSI-ja jo vetëm do dilte forcë e parë në Durrës, por do t’i “thyente” hundët kryeministrit Rama, duke çinstaluar krimin e rrënjosur prej tij, siç u shpreh Kryemadhi.

“Unë përfitoj nga rasti të përshëndes të gjithë suflerët e kryeministrit të degraduar, që në Durrës do ta ketë jo LSI-në forcë të parë, por do ta ketë LSI-në në Durrës avangarde për të ndryshuar politikën e krimit që ka instaluar në Shqipëri dhe do të thyejë hundët jo vetëm Edi Rama, por kushdo që do kërkojë të bëjë atë që dashur të bëjë për të ndryshuar dhe për të deformuar qytetarët shqiptarë.

Ajo që mendoj unë dhe që është shumë e rëndësishme sot më shumë se kurrë ne kemi nevojë për të biseduar më çdo qytetar, për të komunikuar me ta, për të qenë prezent, për të dhënë vizionin tonë. Sepse vizioni i LSI-së nuk është thjesht për të rindërtuar, ashtu siç rindërtoi Edi Rama xhepat e vet apo shtëpinë e ndonjë ministri, por jemi këtu për të rindërtuar të ardhmen e fëmijëve të Durrësit dhe të fëmijëve të të gjithë shqiptarëve” – tha Kryemadhi.

/a.r