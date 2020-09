Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi ka shpërndarë paraditen e sotme një mesazh për fëmijët, duke theksuar se “detyra jonë është të luftojmë për ta.

“Fëmijët tanë janë e ardhmja. Dhe është detyra jonë të luftojmë për ta”,- shkruan Kryemadhi në postimin e saj në Facebook, të cilin e ka shoqëruar edhe me disa foto me fëmijët.

Ndonese po shkel ligjin duke perdorur femijet ne fushate, gjithkush eshte i prirur ta “fale” Kryemadhin, pasi eshte e permalluar per femijet e saj te cilet i ka me studime ne shkollat me te shtrenjta te Londres!

/e.rr