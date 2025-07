Ka nisur në Hanover të Gjermanisë një proces interesant ndaj një kryekomisari të policisë.

Michael M., 34 vjeç, akuzohet se ka zhvatur trafikantët shqiptarë të drogës.

Kryeinspektori, që nga trafikantët shqiptarë njihej me emrin ‘Boli’ për shkak të shëndetit, ka bërë një deklaratë befasuese në gjykatë përmes avokatit të tij.

Ai u shfaq aty si një Robin Hud modern.

“Ky nuk është veprimi i një njeriu egoist dhe vetëshpërblyes,” tha avokati Matthias Steppuhn. “Motivi kryesor i veprës ishte në thelb një shpërndarje dhe rishpërndarje midis trafikantëve të drogës dhe konsumatorëve shpesh në nevojë”.

Ai pretendon se dëshironte të vendoste një “drejtësi morale,” – një polic si një “Robin Hud” i vartësve të drogës.

Detajet për rolin e tij të pretenduar do të shpalosen në seancat e ardhshme të gjyqit.

Sipas aktakuzës, M. dhe kolegu i tij Marc H. (50 vjeç, kryekomisar) dyshohet se për disa muaj me radhë, gjatë kontrolleve në ambientet e trafikut të drogës, u kanë zbrazur xhepat shpërndarësve të rrugës në mënyrë sistematike dhe me forcë. Akuzat përfshijnë vjedhje me armë (oficerët mbanin armët e shërbimit), shantazh, pengim të drejtësisë dhe ryshfet.