Ministri i Jashtëm Wang Yi bëri thirrje të hënën për përmirësimin e mirëkuptimit dhe nxitjen e besimit të ndërsjellë përmes dialogut, kur iu drejtua një eventi përmes videos me rastin e Ditës Ndërkombëtare për Dialogun midis Qytetërimeve.
Wang u bëri thirrje të gjitha palëve të promovojnë unitetin dhe të kërkojnë konsensus përmes shkëmbimeve, si dhe të konsolidojnë vazhdimisht themelet popullore dhe kulturore për ndërtimin e një komuniteti me një të ardhme të përbashkët për njerëzimin përballë sfidave të pashembullta.
Wang theksoi se Kina propozon një qasje katërpalëshe për promovimin e dialogut midis qytetërimeve.
Ai tha se, së pari, të gjitha palët duhet t’i përmbahen respektit të ndërsjellë dhe të promovojnë bashkëjetesën harmonike midis qytetërimeve të ndryshme, duke bërë thirrje për të mbështetur barazinë, të mësuarit e ndërsjellë, dialogun dhe përfshirjen midis qytetërimeve.
Së dyti, të gjitha palët duhet t’i përmbahen një qasjeje të orientuar drejt njerëzve dhe të vendosin një themel të fortë për shkëmbimet midis qytetërimeve, tha Wang, duke shtuar se duhet të bëhen përpjekje për të promovuar mirëkuptimin dhe miqësinë e ndërsjellë midis njerëzve të të gjitha vendeve dhe për të siguruar që frytet e të mësuarit të ndërsjellë midis qytetërimeve t’u sjellin dobi njerëzve më gjerësisht dhe drejtpërdrejt.
Kina është e gatshme të rrisë dialogun midis qytetërimeve me të gjitha vendet dhe të thellojë shkëmbimet e përvojave në qeverisjen shtetërore, me qëllim që të zgjidhin së bashku problemet e kohës dhe të punojnë së bashku për të zgjeruar rrugën e modernizimit botëror, shtoi Wang.
Së treti, Wang bëri thirrje për përpjekje në trashëgiminë dhe inovacionin e kulturës tradicionale, për të rritur forcën lëvizëse të qytetërimit dhe progresit, duke vënë në dukje se Kina do t’i ndihmojë të gjitha vendet në arritjen e transformimit krijues dhe zhvillimit inovativ të kulturave të tyre të shquara tradicionale.
Ai gjithashtu bëri thirrje për shfrytëzimin e plotë të dividentëve teknologjikë si inteligjenca artificiale dhe mediat sociale, për të fuqizuar shkëmbimet, mësimin e ndërsjellë, trashëgiminë dhe inovacionin midis qytetërimeve, dhe për të promovuar prosperitetin e përbashkët të qytetërimit njerëzor.
Së katërti, Wang tha se të gjitha palët duhet t’i përmbahen shkëmbimeve dhe mësimit të ndërsjellë dhe të përmirësojnë mekanizmin për dialog midis qytetërimeve.
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