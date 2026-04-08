SHBA-të duhet të zgjedhin midis një armëpushimi ose një lufte të vazhdueshme “përmes Izraelit“, ka deklaruar ministri i Jashtëm i Iranit pas serisë së sulmeve të sotme në të gjithë Libanin.
Në një postim në X, Seyed Abbas Araghchi thotë se kushtet e përcaktuara në armëpushimin dyjavor midis SHBA-së dhe Iranit janë “të qarta dhe eksplicite”.
Ministri i jashtëm iranian bashkëngjit njoftimin e armëpushimit nga kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif, duke theksuar se si Sharif tha se marrëveshja do të përfshinte edhe Libanin.
“SHBA-të duhet të zgjedhin, armëpushim apo vazhdim të luftës nëpërmjet Izraelit. Nuk mund t’i kenë të dyja“, thotë Araghchi, duke shtuar se “bota i sheh masakrat në Liban“.
Ai shton: “Topi është në fushën e SHBA-së dhe bota po shikon nëse ajo do të veprojë sipas angazhimeve të saj.”
