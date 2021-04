Nga Bledi Mane*

Nuk u janë kursyer rrogat e larta kontrollorëve strumbullarë të bllokimit të Rinasit. As benefitet, as përfitimet financiare dhe materiale. Sot vazhdojmë përsëri me batërdinë e zyrtarit shqiptar që fyeu edhe ligjin, edhe misionin, eshe atdheun.

Kryestrumbullari i bllokimit të aeroportit, drejtori i standarteve në Albcontrol, Fisnik Tabaku, punonjës prej 13 vitesh i aviacionit, në vitin 2010-2012 ka përfituar bursë të paguar nga Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar për studimet e tij master në Universitetin Leiden në Hollandë.

Për gati 20 muaj studime, vëllait të opozitares i janë paguar shkolla, qereja e banesës dhe shpenzimet ditore kokër më kokër 57 mijë e 600 euro nga taksat tona.

Njeriu që duhet të justifikonte rrogën e lartë, dietat, privilegjet dhe bursën me paratë e shqiptarëve, dje ua futi shqiptarëve duke ua bllokuar bashkë me sivëllezërit e tij militantë, të vetmin aeroport ndërkombëtar.

Jorida, fol me vëllain dhe le të dalë të përgënjeshtrojë bursën e shtrenjtë e ndërkohë të mos fshihet por le të shkojë në prokurorinë e Tiranës të deponojë. Burrat e vërtetë nuk fshihen pas fustanit të motrës!

*Marrë në Facebook