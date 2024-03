Vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Evropës Juglindore që morën pjesë në Samitin për Ukrainën i zhvilluar në Tiranë kanë miratuar deklaratën e përbashkët ku dënohet agresioni rus në Ukrainë dhe përsëritet mbështesja ndaj Ukrainës për të drejtën e saj për të qenë një vend i pavarur dhe sovran.

Vendet bien dakord për t’i ofruar Ukrainës mbështetjen e nevojshme kundër agresionit rus për aq kohë sa duhet për t’u arritur një paqe gjithëpërfshirëse.

Në një lidhje me Skype me studion e emisionit “3D nga Alban Dudushi” në RTSh, Kryetari i Bashkisë Poliçan, Adriatik Zotkaj u shpreh se Poliçani është projektuar për industri ushtarake dhe ka infrastrukturën e duhur për prodhimin e fishekëve dhe municioneve me përmasa të ndryshme.

“Poliçani është projektuar apostafat për të industrinë ushtarake dhe ka të gjithë infrastrukturën e nevojshme dhe më të sigurt në të gjithë Shqipërinë për prodhimin e fishekëve dhe municioneve të ndryshme siç janë predhat kundra ajrore, fishekë për 12.7, fishekë 7.62 etj.

Ajo që është kryesorja është infrastruktura e cila është e sigurt që nga depot e armëve, që nga makineritë që janë të gatshme për prodhimin e kundërajroreve 12.7 dhe 14.5 por edhe për linjën e fishekut 7.62 për këmbësorinë dhe siç kemi parë lufta sot në Ukrainë po bëhet frontale e cila i përgjigjet kësaj teknologjie që ka pasur Poliçani në vitet 70-80.”, u shpreh kryetari i bashkisë Poliçan, Adriatik Zotkaj.

/a.r