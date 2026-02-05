Kryebashkiaku i Gjirokastrës, Flamur Golemi, është paraqitur këtë të enjte, më 5 shkurt, në Prokurorinë e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. Ai ka qëndruar rreth dy orë në ambientet e SPAK, ku ka dhënë sqarime përpara prokurorëve.
Pas daljes nga SPAK, Golemi deklaroi se ishte thirrur në cilësinë e personit në dijeni, por nuk dha detaje të tjera se për çfarë çështje bëhej fjalë.
“Isha si person në dijeni për një çështje me një institucion të Bashkisë Gjirokastër”, tha Golemi ndërsa mohoi se kishte të bënte me tenderë për ndërtimin e rrugëve apo ujësjellësin.
