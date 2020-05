Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj sqaroi se pse u bë shembja e ndërtesës së Teatrit Kombëtar në orët e hershme të mëngjesit të së dielës.

Sipas tij, kjo u bë për shkak se në atë orë kishte më pak njerëz.

“Së pari u prish në të gdhirë sepse donim që vendimi i shumicës të respektohej duke prekur sa më pak pakica. Kishte më pak njerëz që mund të konfrontoheshin. Në momentin që ka më pak njerëz konfrontimi është më i vogël. Kam 24 orë që marr mallkime më vdektë djali. Me gjithë këto mesazhe dhe gjuhë urrejtje, kjo vërteton se ata nuk kanë lidhje me teatrin. 100 herë do ta merrja këtë vendim”, tha Veliaj në “Opinion”.