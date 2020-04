Kruja dhe Kurbini janë vatrat e reja të koronavirusit në vendin tonë. Në orët e fundit janë regjistruar raste me Covid-19 vetëm në këto vende.

Nga gjurmimi i kontakteve në Krujë kanë rezultuar pozitivë 17 persona dhe në Kurbin janë shtuar 8 raste të reja.

Ministria e Shëndetësisë konfirmoi në komunikimin e përditshëm se janë gjithsej 40 raste me koronavirus në Krujë dhe 27 në Kurbin.

“Sot është dita e parë që nga fillimi i epidemisë që Tirana nuk ka asnjë rast të ri. Deri në këto momente janë testuar 6017 raste të dyshuara dhe prej tyre janë të konfirmuar pozitivë me COVID-19, 609 raste”- theksoi ajo.

Kujtojme se aktualisht Tirana mban rekord ne vend per numrin e te prekurve, me 253 raste.

Më pas vjen Shkodra me 99 raste, Durrësi me 42 raste dhe Fieri me 36 raste.

Në total, numri i të infektuarve në vendin tonë ka arritur në 609.

g.kosovari