Në qytetin bregdetar të Sarandës ka mbërritur ditën e sotme kroçera “MS Oosterdam” , me 1,867 pasagjerë në bord, duke shënuar një tjetër ditë të rëndësishme për turizmin detar në jug të Shqipërisë.
Turistët e ardhur nga vende të ndryshme të botës pritet të vizitojnë destinacionet turistike dhe kulturore në Sarandë dhe zonat përreth, duke kontribuar në gjallërimin e aktivitetit ekonomik dhe turistik të qytetit.
Mbërritja e kësaj kroçere konfirmon interesin në rritje të vizitorëve të huaj për rivierën shqiptare, ku Saranda vijon të mbetet një nga destinacionet kryesore.
Autoritetet portuale dhe strukturat turistike kanë marrë masat e nevojshme për pritjen dhe menaxhimin e fluksit të vizitorëve gjatë qëndrimit të tyre në qytet.
Vitet e fundit është vërejtur një rritje e ndjeshme e linjave detare Sarandë–Korfuz , si pasojë e shtimit të lëvizjeve turistike.
Për vitin 2026, porti i Sarandës është rezervuar nga 28 kroçera që do të sjellin vizitorë nga e gjithë bota.
Në këtë kuadër, është forcuar edhe siguria portuale përmes bashkëpunimit mes policisë kufitare, kapitenerisë dhe drejtorisë së Doganës në Sarandë.
Saranda, si një nga portat kryesore të jugut të vendit, vazhdon të presë çdo vit mijëra turistë që mbërrijnë si nga toka, ashtu edhe nga deti, duke e kthyer qytetin në një qendër të rëndësishme të turizmit shqiptar.
