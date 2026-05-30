Sezoni turistik përgjatë rivierës shqiptare po dëshmon një rritje cilësore të profilit të vizitorëve të huaj, duke e pozicionuar vendin gjithnjë e më shumë drejt tregut elitar të Mesdheut. Porti i Sarandës ka mirëpritur për herë të parë anijen turistike luksoze franceze “LE BOREAL”, një ngjarje që konfirmon interesin e lartë të operatorëve ndërkombëtarë për të përfshirë bregdetin jugor të Shqipërisë në itineraret e tyre prestigjoze.
Lajmi u bë i ditur përmes platformave sociale nga krerët e lartë të qeverisë, të cilët e cilësuan këtë vizitë si një dëshmi të qartë të konsolidimit të imazhit turistik shqiptar në arenën ndërkombëtare.
Kryeministri Edi Rama, përmes një komunikimi në rrjetet sociale, vuri në dukje ndikimin e drejtpërdrejtë që kroçera të këtyre përmasave kanë në flukset e vizitorëve:
“Porti i Sarandës priti anijen turistike franceze “LE BOREAL”, e cila mbërriti me 207 pasagjerë në bord, duke sjellë një tjetër fluks vizitorësh dhe duke konfirmuar interesin në rritje të turizmit ndërkombëtar për bregdetin shqiptar.”
Ky lloj turizmi sjell një vlerë të shtuar për ekonominë lokale, pasi vizitorët e këtij segmenti shfaqin interes të lartë jo vetëm për bukuritë natyrore, por edhe për guidat e organizuara historike, gastronominë dhe shërbimet e standardeve të larta.
Saranda në hartën e destinacioneve luksoze
Nga ana e tij, Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxhja, u ndal te përbërja gjeografike e turistëve që ndodheshin në bord dhe te rëndësia që ky investim strategjik ka për rajonin jugor.
Sipas ministrit Gonxhja, vizitorët do të kenë mundësinë të prekin nga afër trashëgiminë e pasur arkeologjike dhe kulturore të Sarandës, përfshirë pikat kyçe si Butrinti dhe zonat përreth. Në mesazhin e tij, Gonxhja nënvizoi:
“Në bord ndodhen rreth 200 turistë, kryesisht nga Franca, por edhe nga Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët do të kenë mundësinë të vizitojnë atraksionet turistike dhe kulturore të qytetit dhe zonave përreth. Kjo vizitë konfirmon gjithnjë e më shumë rolin e Sarandës si një destinacion i rëndësishëm në hartën e turizmit elitar në Mesdhe.”
Ankorimi i “Le Boréal” dëshmon se transformimi i infrastrukturës portuale dhe rritja e standardeve të mikpritjes po japin rezultate konkrete, duke e kthyer Sarandën nga një stacion sezonal, në një kryeqendër të përhershme të lundrimit luksoz ballkanik.
