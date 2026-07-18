Zëvendësministri i Jashtëm i Iranit për Çështje Ligjore dhe Ndërkombëtare, Kazem Gharibabadi, ka njoftuar se Irani ka pezulluar zbatimin e angazhimeve të tij në kuadër të Memorandumin të Kuptimit (MoU) të nënshkruar me Shtetet e Bashkuara muajin e kaluar në Islamabad.
Në një deklaratë të cituar nga agjencia e lajmeve Fars, Gharibabadi tha se “Shtetet e Bashkuara kanë shkelur dhe pezulluar të gjitha angazhimet e tyre brenda kuadrit të MoU-së së Islamabadit. Ne gjithashtu kemi pezulluar angazhimet tona; nuk po i zbatojmë ato dhe jemi të zënë me mbrojtjen e vendit”.
Deklarata vjen në mes të tensioneve të rinovuara midis Teheranit dhe Uashingtonit, vetëm disa javë pas nënshkrimit të marrëveshjes së përkohshme që synonte të ndalte përplasjet ushtarake, të hapte ngushticën e Hormuzit për navigacion të sigurt dhe të hapte rrugën për një marrëveshje përfundimtare brenda 60 ditëve.
Marrëveshja e Islamabadit u nënshkrua rreth 18 qershorit 2026 nga presidentët e Iranit (Masoud Pezeshkian) dhe SHBA-së (Donald Trump), me ndërmjetësimin kryesor të Pakistanit dhe mbështetjen e Katarit.
Dokumenti përfshinte pika kryesore si: Ndërprerje e menjëhershme dhe e përhershme e operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, duke përfshirë Libanin; Heqje e bllokadës detare amerikane ndaj Iranit; Lehtësime për eksportin e naftës iraniane dhe çlirimin e pjesërisht të aseteve të ngrira; Një plan rindërtimi ekonomik me vlerë të paktën 300 miliardë dollarë si dhe negociata për një marrëveshje përfundimtare brenda 60 ditëve për çështje si programi bërthamor, sanksionet dhe siguria rajonale.
Irani e konsideronte marrëveshjen si një sukses diplomatik nën parimin “angazhim për angazhim” por theksoi se do të monitoronte zbatimin me kujdes për shkak të “mungesës së besimit” ndaj Uashingtonit.
Leave a Reply