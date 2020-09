“Fola me mikun tim të dashur që prej shumë vitesh, Edi Rama. Si kryetar aktual i OSBE ne do të koordinojmë punën tonë në lidhje me krizën aktuale në Bjellorusi”, shkruan Linde.

Prej kohësh, kryeministri Rama ka shprehur dëshirën për të shkuar në Minsk, për të ndërmjetësuar palët konfliktuale.

Spoke to Albanian Foreign Minister, my dear friend since many years, @ediramaal. As current and incoming chair of the @OSCE we coordinate our work regarding the current crisis in Belarus. 🇦🇱🇸🇪

— Ann Linde (@AnnLinde) September 11, 2020