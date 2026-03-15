Kriza politike në Kosovë dhe bllokada për zgjedhjen e presidentit po ngre shqetësime për imazhin e vendit në arenën ndërkombëtare. Analisti amerikan Daniel Serwer thotë për Radion Evropa e Lirë se një situatë e tillë mund të dëmtojë edhe marrëdhëniet me SHBA-në.
“Nuk mund të ndërtohet një marrëdhënie e qëndrueshme mes Uashingtonit dhe Prishtinës me një qeveri në detyrë dhe pa president. Thjesht nuk funksionon kështu”, tha Serwer nga Universiteti Johns Hopkins për programin “Expose” të gazetares Valona Tela për Radion Evropa e Lirë.
Tensionet politike u thelluan më 6 mars, kur presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, nxori dekret për shpërndarjen e Kuvendit, vetëm një ditë pasi deputetët dështuan të zgjedhin presidentin e ri të vendit.
“Këtu e sollën vendin njerëz të papërgjegjshëm dhe me qëllime të rrezikshme. Në kohë pasigurish të mëdha në rajon dhe në botë, Kosova nuk mund ta ketë luksin e zvarritjeve të pafundme dhe të legjitimitetit të kontestuar”, deklaroi Osmani.
Dekreti i saj u sfidua në Gjykatën Kushtetuese nga Lëvizja Vetëvendosje e kryeministrit Albin Kurti, me arsyetimin se bie ndesh me Kushtetutën. Kurti tha se për zgjedhje të reja duhet pritur fillimisht vendimi i Gjykatës Kushtetuese.
Gjykata vendosi një masë të përkohshme deri më 31 mars ndaj dekretit për shpërndarjen e Kuvendit. Deri atëherë, parlamenti nuk mund të zhvillojë asnjë aktivitet, as të mblidhet për zgjedhjen e presidentit të ri, edhe pse mandati i Osmanit përfundon më 5 prill.
Sipas Serwer, një krizë që zgjat kaq gjatë e bën Kosovën të duket jokompetente në sytë e aleatëve ndërkombëtarë.
“Ka luftë në Ukrainë, ka tensione në Lindjen e Mesme. Kush do ta dëgjojë një vend që nuk mund të gjejë një president?”, tha ai për Radion Evropa e Lirë.
Shenjat e para të shqetësimit janë shfaqur edhe nga Bashkimi Evropian. Komisionarja për Zgjerim, Marta Kos, ka shtyrë vizitën e planifikuar në Kosovë, ndërsa një zëdhënës i BE-së i tha Radios Evropa e Lirë se përparimi në agjendën europiane kërkon institucione plotësisht funksionale.
Edhe vendet e Quint-it, SHBA, Britania, Gjermania, Franca dhe Italia, po ndjekin me vëmendje zhvillimet. Ambasada gjermane në Prishtinë i tha Radios Evropa e Lirë se përparimi drejt integrimit euroatlantik kërkon institucione të qëndrueshme dhe funksionale.
Ambasadori britanik në Prishtinë, Jonathan Hargreaves, shkroi në rrjetet sociale se Kosova ka nevojë urgjente të rikthejë stabilitetin politik dhe të gjejë një rrugë përpara përmes dialogut konstruktiv.
Sipas gazetarit dhe analistit Augustin Palokaj, kriza po ndodh në një moment kritik për Kosovën, kur vendi kishte shansin të rikuperonte humbjet e viteve të fundit në raport me BE-në.
Ai paralajmëron se nëse bllokada vazhdon dhe çon në zgjedhje të reja, mund të rrezikohet edhe përdorimi i miliona eurove nga Plani i Rritjes i BE-së dhe fonde të tjera ndërkombëtare.
Serwer thekson se objektivi strategjik i Kosovës duhet të jetë anëtarësimi në NATO dhe ruajtja e marrëdhënieve të forta me SHBA-në, pasi mbështetja amerikane mbetet thelbësore për sigurinë dhe perspektivën euroatlantike të vendit. /REL
Leave a Reply