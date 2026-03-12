Italia do të lirojë rreth 10 milionë fuçi nga rezervat e saj të naftës, që korrespondon me afërsisht 2.5% të totalit të fuçive të vëna në dispozicion nga vendet e IEA-s, për të adresuar emergjencën e naftës.
Sa i përket kësaj sasie, ajo përfaqëson afërsisht 1.605 milionë ton ekuivalent nafte (toe), sipas Ministrisë së Mjedisit dhe Sigurisë Energjetike (MASE).
Deri më sot, rezervat e naftës për raste emergjente të Italisë arrijnë në 11,903,843 toe, ekuivalente me 90 ditë importe neto të produkteve të naftës, në përputhje me rregulloret e BE-së.
