Analisti politik Fitim Zekthi, i ftuar në emisionin “Mirëmëngjes Shqipëri”, ka komentuar zhvillimet aktuale politike në vend, duke vënë theksin te mungesa e sinqeritetit mes palëve për reformën zgjedhore, kriza e thellë e sistemit politik dhe përpjekjet për të minuar rolin e SPAK.
Sipas tij, Shqipëria nuk ndodhet në krizë për shkak të reformës zgjedhore, por për shkak të një sistemi të kalbur politik, ku partitë janë të shkatërruara dhe institucionet të paralizuara nga korrupsioni dhe krimi i organizuar.
Në analizën e tij, Fitim Zekthi u shpreh se dakordësia mes palëve politike për të pasur një numër të barabartë në Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore nuk është e sinqertë.
“Pavarësisht se duken të dakordësuar, palët nuk janë të sinqertë sepse prej më shumë se 30 vitesh kanë treguar që nuk kanë pasur vullnet” tha Zekthi.
Ai theksoi se kriza në Shqipëri nuk ka të bëjë me reformën zgjedhore, por me vetë sistemin politik.
“Shqipëria sot nuk është në krizë politike, ekonomike apo në krizë të sundimit të ligjit dhe rendit publik për shkak të reformës zgjedhore. Vendi është në një krizë të thellë, të pashembullt, të padëgjuar në këto 35 vite për shkak të vetë sistemit politik. Institucionet janë të shkatërruara, partitë politike janë të shpartalluara, sundimi i ligjit dhe e drejta janë të paqena sepse krimi dhe korrupsioni na ka pushtuar totalisht” u shpreh ai.
Zekthi kritikoi mënyrën si janë hartuar ligjet zgjedhore ndër vite, duke thënë se ato kanë qenë gjithmonë produkt i dy partive të mëdha për përfitime elektorale.
“Ligji gjithmonë ka qenë brenda kuadrit demokratik, por këto përpjekje për të ndryshuar sërish ligjet zgjedhore janë një truk i qëllimshëm politik i partive që kërkojnë të mashtrojnë publikun, sikur po përpiqen të rregullojnë krizën tonë të pashembullt politike” tha ai.
Sipas tij, zgjidhja nuk qëndron te përmirësimi i ligjeve, por te largimi i partive nga procesi zgjedhor.
“Gjëja e parë është që partitë duhet të heqin dorë nga zgjedhjet. Nuk duhet të kenë asnjë punë me zgjedhjet, duke mos pasur as komisioner, as administrator, as në komisionet zgjedhore, komisionet zonale” tha Zekthi.
Ai e cilësoi krizën si pasojë të korrupsionit dhe përfshirjes së krimit të organizuar në qeverisje, duke shtuar se reagimi ndaj SPAK është tregues i kësaj krize.
“Nuk pranohet hetimi i politikanëve, nuk pranohet hetimi i krimit të organizuar. Reagimi ndaj SPAK është i pashembullt nga të dyja palët sepse kjo strukturë ka prekur një gjë që këta e quajnë të paprekshme” tha ai.
Zekthi argumentoi se funksionimi i SPAK ka gjeneruar një reagim total nga politika, duke nxjerrë në pah krizën reale.
“Funksionimi i kësaj strukture si SPAK ka bërë që të gjenerojë një reagim total, duke bërë të mundur shfaqjen e krizës reale, duke mos pranuar hetimin e një politikani” tha ai.
Në përfundim, ai theksoi se partitë politike, si ato opozitare ashtu edhe ajo në pushtet, nuk kanë mundësi të ndryshohen për shkak të grupeve të interesit që i kontrollojnë.
“Partitë opozitare e kanë të pamundur të ndryshohen, po ashtu edhe partia e qeverisjes, sepse grupi i njerëzve që është në krye të tyre i mban partitë për qëllime personale. Vullneti i tyre politik është që të bëjnë gjithçka për të shkatërruar ose për të minimizuar rolin e SPAK” përfundoi Zekthi.
